Slow Park, bando per la gestione

E’ stata pubblicata lo scorso 21 agosto sull’Albo Pretorio del Comune di Foggia la determina n. 1237 sulla ‘Procedura della manifestazione di interesse alla locazione della struttura Slow Park sita in via Manfredi, e finalizzata ad attività di promozione ed iniziative di carattere culturale, turistico, sociale, dimostrative e didattiche legate ai temi del cibo, della corretta alimentazione e della valorizzazione e promozione dei prodotti tipici del territorio’.

“L’avviso verrà pubblicato a brevissimo, e per la nostra amministrazione è di straordinaria importanza per l’opportunità di recuperare spazi pubblici e favorire forme significative di aggregazione e condivisione, con l’interazione e il coinvolgimento del mondo dell’associazionismo e del Terzo Settore, in un’area –il Quartiere Ferrovia- che ha più che mai bisogno di rilancio” spiega l’assessore alle Attività produttive Lorenzo Frattarolo. “Stiamo spingendo sull’acceleratore per completare l’iter e procedere con la pubblicazione dell’avviso pubblico che mi auguro susciti l’interesse di numerosi operatori ed addetti ai lavori, e segni l’inizio di un percorso di rigenerazione urbana, sociale e collettiva che vogliamo estendere anche ad altre aree della nostra città”, conclude.



Pubblicato il 22 Agosto 2024