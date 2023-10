Slovacchia, Pse espelle Fico e Pellegrini per accordo con filo russi Sns

(Adnkronos) – Il Partito Socialista Europeo (Pse) ha deciso l'espulsione dei partiti degli ex premier slovacchi Robert Fico (Smer) e Peter Pellegrini (Hlas) dopo che hanno concordato la formazione di un nuovo governo a Bratislava con il Partito nazionale slovacco (Sns), formazione filorussa di estrema destra. "Il gruppo dei Socialisti e i Democratici nel Parlamento Europeo saluta e sostiene la decisione unanime della presidenza del Pse di sospendere i partiti slovacchi Smer e Hlas – si legge in un comunicato- Tale passo arriva come reazione alla formazione di un governo di coalizione in Slovacchia con il partito di estrema destra Sns. Il memorandum d'intesa firmato dai tre partiti non è compatibile con i valori progressisti e i principi della famiglia europea dei Socialisti e Socialdemocratici. I recenti commenti pubblici e le posizioni adottate dai leader di Smer e Hlas sulla guerra russa contro l'Ucraina, i migranti, lo stato di diritto e la comunità Lgbt hanno sollevato serie preoccupazioni e non hanno posto in una famiglia progressista". Di conseguenza, spiega il comunicato, vengono sospesi dal gruppo S&D dell'europarlamento i tre slovacchi che ne facevano parte. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 12 Ottobre 2023