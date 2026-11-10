Slalom, il lucerino Domenico Palumbo si riprende la Selva di Fasano

Ha voluto mostrare la sua supremazia per rivendicare lo scettro della corsa: con un autorevole 1’58.79 fissato in gara 2, il lucerino Domenico Palumbo ha vinto la 12esima edizione dello Slalom Selva di Fasano, tappa del Campionato Nazionale Slalom Aci Sport, quest’anno inserito nel calendario dei “Grandi Eventi Sportivi 2026” della Regione Puglia. L’alfiere della scuderia Vesuvio, re della gara pugliese dal 2021 al 2024, ha dato la sua risposta secca nella sfida con il frusinate Adriano Ricci, vincitore della passata edizione. Il santopadrese neo campione italiano assoluto slalom E2SS, con la sua nuova Radical SR4 ha dovuto accontentarsi della piazza d’onore, in ritardo di 3 secondi e 50 centesimi sul foggiano.

Sul terzo gradino del podio, con uno slancio finale in gara 3, è salito Carmine Ricci, padre di Adriano. Al quarto posto assoluto si è messo in evidenza il locale Arcangelo Crescenza, al volante di una Radical Prosport, seguito da Giuseppe Palumbo, a sua volta padre del vincitore, su Osella PA 21. Sesto assolto e primo nella categoria kartcross è il calabrese Francesco Aragona, su Semog Bravo, lasciandosi alle spalle gli altri due kart dei potentini Giovanni Cutro e Luca Calace (quest’ultimo il miglior Under 23 della gara), giunti nell’ordine al settimo e all’ottavo posto.

Chiudono la top ten le monoposto di Michelangelo Morga, a bordo della sua Formula Arcobaleno, e di Domenico Caputo, su Formula Dallara. Il successo nelle bicilindriche è del pilota di Ceglie Messapica Donato Argentiero che, con la Fiat 500 di Gennaro Fiore, si è imposto sulla vettura gemella di Daniele Ditano e sulla Fiat 126 di Rodolfo Fusco. Il mattatore nel gruppo 2 è invece Paolo Nicolosi. Proprio al pilota catanese, per volontà della Fasano Corse e del Comitato Organizzatore, è stato assegnato l’ambito 5° Memorial Giacomo Sabatelli, storico ed amato preparatore fasanese scomparso nel 2022. Dunque, assegnati anche altri premi per categoria in una domenica all’insegna dello spettacolo in una location speciale dove promuove sempre più la Puglia e le gare automobilistiche, in ogni sua forma e specialità.



Pubblicato il 10 Novembre 2026