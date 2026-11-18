(Adnkronos) – “Nella Sla, come in molte altre malattie neurodegenerative, si verificano alterazioni nel metabolismo delle proteine. Queste vengono prodotte a partire dalle informazioni contenute nell’Rna. Oggi disponiamo di terapie in grado di intervenire proprio sull’Rna e, quindi, di modificare la produzione delle proteine anomale coinvolte nelle malattie neurodegenerative, a cominciare dalla Sla. Questa rappresenta una delle principali svolte della ricerca. I risultati ottenuti con il tofersen nei pazienti con mutazione del gene Sod1 e le prospettive che si stanno aprendo anche per la mutazione Fus indicano possibilità di grande interesse. Conosciamo già molto dei meccanismi che regolano il metabolismo delle proteine nella Sla e abbiamo individuato alcuni bersagli su cui intervenire. Altri ne saranno scoperti: siamo sulla strada giusta e sono molto ottimista sul fatto che, proseguendo in questa direzione, si possano raggiungere nuove soluzioni terapeutiche”. Lo ha detto Mario Sabatelli, presidente della Commissione medico-scientifica di Aisla (Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica), intervenendo a ‘La promessa 2026’, la maratona live organizzata per sostenere la ricerca sulla Sla.

Ma come trasformare queste opportunità scientifiche in nuove sperimentazioni cliniche, rigorose e accessibili anche in Italia? “È in corso una ricerca che riguarda il gene Tardbp, una mutazione particolarmente diffusa in Italia e in Francia. Anche su questo gene è possibile intervenire attraverso gli Aso (oligonucleotidi antisenso), terapie che agiscono sull’Rna, ma con una caratteristica particolare: sono personalizzate e possono essere sviluppate per singoli pazienti o gruppi ristretti di persone. Per capire quali di queste terapie possano essere utili a ciascun paziente, è necessario prima preparare il terreno. È proprio questo l’obiettivo del progetto: stiamo raccogliendo e coinvolgendo le persone che presentano una mutazione del gene Tardbp, per individuare successivamente chi potrà avere i requisiti per partecipare a una sperimentazione clinica o accedere a una terapia”, ha concluso Sabatelli.

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Pubblicato il 18 Novembre 2026