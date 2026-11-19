(Adnkronos) – Il progetto ‘Estate insieme’ è “di grandissimo spessore e di straordinaria importanza. Quando una malattia così importante come la Sla entra in una famiglia, coinvolge tutti, compresi i ragazzi e le ragazze che ne fanno parte. Le modalità con cui i più giovani reagiscono a una situazione così delicata possono essere molto diverse: c’è chi riesce ad affrontarla fin da subito e chi, invece, fa più fatica a esprimere le proprie emozioni e le proprie preoccupazioni, anche per il timore di aggiungere ulteriore peso a una situazione familiare già difficile”. Lo ha detto Anisia Carlino, psicologa, centro Ascolto Aisla, intervenendo alla maratona live ‘La promessa 2026’, organizzata dall’Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, per sostenere la ricerca sulla Sla.

Questo progetto, nato dalla ricerca scientifica Baobab “ci ha fatto capire quanto sia importante creare uno spazio dedicato a questi ragazzi, in cui possano stare insieme, condividere le proprie esperienze e trovare una presenza capace di comprendere, in qualche modo, ciò che stanno vivendo – continua Carlino – La settimana dell’Estate insieme è stata un’occasione in cui non sono stati soltanto figli di persone malate, ma semplicemente ragazzi. Ragazzi che hanno potuto giocare, imparare, vivere esperienze, socializzare al di fuori di quell’etichetta e costruire nuove relazioni”.

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Pubblicato il 19 Novembre 2026