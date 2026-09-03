Sky, serata-show per la ‘Notte delle Coppe’, tra gli ospiti Cardinale, Marotta e Carnevali

(Adnkronos) – Grande spettacolo e i massimi esponenti del calcio italiano alla "Notte delle Coppe", l'evento organizzato da Sky nella prestigiosa cornice di Villa Necchi Campiglio a Milano e condotto da Federica Masolin. Un quartetto d'archi suona l'inno della Champions League con le tre coppe vinte da squadre italiane in mostra agli ospiti in una teca, con le immagini dei trionfi italiani che scorrono sugli schermi. Numerosi i rappresentanti dei club impegnati nelle competizioni europee della stagione 2026/27. Tra gli ospiti il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta, Gerry Cardinale, fondatore di RedBird Capital Partners e proprietario dell'AC Milan, l'amministratore delegato della Juventus Giovanni Carnevali, l'amministratore delegato del Como Francesco Terrazzani e il direttore generale dell'Atalanta Umberto Marino. Presente anche il mondo delle istituzioni calcistiche, rappresentato dal presidente della Lega Serie A Ezio Maria Simonelli, dal presidente della Lega Serie B Paolo Bedin, dal presidente della Lega Pro Matteo Marani e da Michele Uva, Executive Director per UEFA Euro 2032 in Italia. Presenti anche i vertici di Sky con il Ceo Andrea Duilio, l'EVP Sport, News and Entertainment di Sky Italia Giuseppe De Bellis e il direttore di Sky Sport Federico Ferri, oltre alla squadra dei giornalisti, conduttori e inviati di Sky. “Qui abbiamo rappresentate le tre coppe europee vinte dalle squadre italiane: l’Europa League vinta dall’Atalanta nel 2024, la Conference League vinta dalla Roma nel 2022 e la Champions League, allora Coppa dei Campioni, vinta dal Milan nel 1989 e sollevata da Franco Baresi", le parole di Andrea Duilio, Ceo di Sky Italia, seguite da un lungo applauso al nome di Baresi. "Sono notti indimenticabili, che tutti ricordiamo e che fanno parte della storia di ciascuno di noi. L’auspicio è che queste emozioni possano continuare e siamo molto felici di poterle raccontare per i prossimi cinque anni, fino al 2031 con una grande squadra di talent. Quest’anno sarà speciale perché tutte le sette squadre italiane saranno divise in tre serate ricche di partite, con Atalanta, Milan e Juventus che arricchiranno il giovedì, in esclusiva su Sky”, ha aggiunto Duilio. “Le coppe europee sono uno dei contenuti più importanti, un pilastro ormai da anni dell’offerta di Sky, insieme a tutte le nostre Produzioni Originali. Quando si parla di Champions League, Europa League e Conference League si parla anche di intrattenimento, del più grande spettacolo al mondo. L’anno scorso le Coppe Europee hanno totalizzato 50 milioni di spettatori nell’arco di tutte le tre competizioni. Anche quest’anno speriamo che il nostro pubblico ci segua e possa assaporare la grande qualità di Sky Sport e, soprattutto, la qualità dei campioni che regalano a noi e a tutti gli italiani le loro gesta", ha aggiunto Giuseppe De Bellis, EVP Sport, News and Entertainment di Sky Italia. “Quest’anno racconteremo il percorso di sette squadre italiane nelle tre coppe europee. Cercheremo di fare al meglio il nostro lavoro non soltanto durante le partite, ma anche e soprattutto con tutto quello che facciamo prima e dopo, e per tutti i giorni che precedono e seguono ogni gara. La prima novità riguarda il nostro studio, che si amplia: sarà in onda martedì, mercoledì e anche giovedì, con un super appuntamento che rappresenterà il cuore delle serate di Champions League, dalle 20 alle 24. Dopo questo appuntamento ci sarà ‘La Notte dei Campioni’, dedicato alle stelle della Champions League, alle grandi storie, giocate e gesta dei campioni", ha sottolineato Federico Ferri, Direttore Responsabile Sky Sport. A rendere ancora più prestigiosa la serata, la presenza di gran parte della squadra di talent che accompagnerà la narrazione delle coppe europee su Sky: Fabio Capello, Alessandro Del Piero, Paolo Di Canio, Alessandro Costacurta, Gianluca Marchegiani, Fernando Orsi, Walter Zenga, Michele Padovano, Aldo Serena, Gianluca Zambrotta, Lorenzo Minotti, Giancarlo Marocchi, Massimo Gobbi, Giuseppe Bergomi, Riccardo Montolivo, Faouzi Ghoulam e Alessandro Florenzi. L'appuntamento ha celebrato la storia e il fascino delle competizioni Uefa, riunendo in un'unica serata dirigenti, istituzioni e protagonisti del calcio italiano alla vigilia di una nuova stagione europea che vedrà ben sette squadre italiane impegnate tra Champions League, Europa League e Conference League.

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Pubblicato il 3 Settembre 2026