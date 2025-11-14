Attualità

Sky down oggi, problemi 14 novembre. Cosa succede

Sky down oggi, venerdì 14 novembre, in Italia con problemi soprattutto nella visione in streaming dei canali dell'emittente televisiva e nella connessione con internet tramite smart tv. Il sito downdetector, che monitora le anomalie della rete, evidenzia un'impennata nelle segnalazioni di disservizi, soprattutto verso le ore 14 con centinaia di utenti che hanno riscontrato disservizi.  I problemi sono generalizzati a tutta Italia, ma, a giudicare dalle segnalazioni raccolte da downdetector, riguardano soprattutto le grandi città come Roma, Milano, Bologna e Torino.   
