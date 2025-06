Skoda Elroq RS: il nuovo SUV elettrico compatto ad alte prestazioni

(Adnkronos) –

Skoda Elroq RS segna un’evoluzione cruciale per il marchio boemo nel segmento dei SUV

elettrici compatti. Svelata sei mesi dopo il debutto mondiale della gamma Elroq, la variante RS si posiziona al vertice grazie a due motori elettrici che garantiscono una potenza complessiva di 250 kW e trazione integrale. È la Škoda più scattante in listino: da 0 a 100 km/h in appena 5,4 secondi. La batteria della nuova Skoda Elroq RS da 84 kWh assicura un'autonomia dichiarata di oltre 540 km (WLTP), supportata da una ricarica ultra rapida fino a 185 kW: bastano 26 minuti per passare dal 10 all’80%. Il design RS porta in dote elementi distintivi come paraurti dedicati, accenti neri lucidi, cerchi Draconis da 20" di serie e optional Vision da 21". Tra le tinte disponibili, spicca la nuova esclusiva vernice grigio opaco, abbinata a dettagli nero lucido. Gli interni, contraddistinti dalla Design Selection RS Lounge, combinano microfibra Suedia, pelle sintetica e finiture in carbon look. Sedili sportivi, volante RS riscaldato in pelle traforata, pedali in acciaio inox e inserti nero scamosciato completano l’ambiente high-performance. Di serie: sedile conducente regolabile elettricamente con memoria e massaggio, volante sportivo e ambient lighting. Il sistema infotainment include un display touch da 13",

Digital Cockpit da 5"

e head-up display con realtà aumentata (optional). Il pacchetto Advanced integra il sofisticato impianto audio Canton da 675 W, airbag posteriori laterali e climatizzatore trizona. La ricarica wireless è integrata con raffreddamento e uscita da 15 W. Tecnologicamente avanzato, Elroq RS è equipaggiato con Travel Assist di ultima generazione (Adaptive Lane Assist, Cruise Control predittivo, Side Assist, ecc.) e KESSY Advanced per l’apertura/chiusura automatica. Presente anche il sistema Plug & Charge per l’autenticazione semplificata in corrente continua. Il telaio sportivo RS ribassato di 15 mm integra sospensioni adattive DCC con ben 15 parametri configurabili e barre antirollio irrigidite. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 18 Giugno 2025