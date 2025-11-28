Skate Park, la Giunta approva la candidatura al bando regionale

La Giunta comunale ha dato il via libera alla candidatura del progetto per la realizzazione di uno Skate Park e di un’area sportiva attrezzata nel Parco Domenico Rosa Rosa, nell’ambito dell’Avviso regionale per la creazione e riqualificazione di impianti sportivi pubblici. L’intervento, dal valore complessivo di 484mila euro – di cui 84mila a carico del Comune – punta a trasformare l’area verde in uno spazio urbano dedicato all’aggregazione giovanile, all’attività fisica inclusiva e alla socialità. L’intervento prevede: la realizzazione di un moderno impianto per la pratica dello skate, progettato secondo standard di sicurezza e fruibilità; l’inserimento di un’area sportiva attrezzata integrata, con dispositivi e ausili destinati anche a persone con disabilità; soluzioni per il riutilizzo delle acque meteoriche, sistemi per la riduzione dei consumi energetici (led, energie rinnovabili), videosorveglianza, riduzione delle superfici impermeabili, attenzione alla piena accessibilità e all’inclusione. Il Comune cofinanzierà l’opera per 84.000 euro, pari al 21% dell’importo regionale.

Con la medesima delibera, in continuità con gli indirizzi precedentemente forniti con la precedente delibera del 19 novembre u.s., si è ribadito che per gli ulteriori quattro progetti di riqualificazione degli impianti sportivi palestre Russo e Preziuso, Campo Baseball e Bocciodromo, si provvederà a presentare istanza di ammissione a mutuo a tasso agevolato di cui all’Avviso Sport Missione Comune alla prima finestra utile di candidatura. «Con questo progetto, che ci auguriamo possa essere finanziato – dichiara la sindaca Maria Aida Episcopo -, investiamo su uno spazio che sarà un luogo di aggregazione, sport e socialità aperto a tutti, in particolare ai più giovani. Lo skate park e l’area sportiva attrezzata rappresentano un intervento innovativo, inclusivo e sostenibile, coerente con la nostra visione di città. Puntiamo su impianti pubblici gratuiti e accessibili, capaci di ridurre le disuguaglianze e favorire nuove occasioni di incontro e partecipazione. È un passo importante per restituire qualità agli spazi urbani e promuovere benessere e coesione sociale». «Questa iniziativa nasce da un lavoro attento di ascolto delle esigenze del territorio e delle associazioni sportive – aggiunge l’assessore allo sport Domenico Di Molfetta –. Lo skate park e la nuova area sportiva attrezzata offriranno opportunità nuove e inclusive, anche per discipline non ancora presenti in città e per la pratica sportiva delle persone con disabilità. L’obiettivo è valorizzare lo sport come strumento di educazione, prevenzione, inclusione e crescita comunitaria. Aggiungo che nello specifico parliamo di uno sport che è diventato anche disciplina olimpica».

«La candidatura a questo bando ci consente di attivare risorse europee e regionali a beneficio dell’impiantistica sportiva cittadina – dichiara l’assessore al Bilancio e Programmazione Davide Emanuele -. Abbiamo operato una valutazione comparativa dei progetti, selezionando quello più coerente con i criteri del finanziamento. Il cofinanziamento comunale è pienamente sostenibile e inserito in una programmazione che guarda alla riqualificazione complessiva dei nostri impianti sportivi. Parallelamente stiamo preparando l’accesso ai mutui sportivi per gli altri interventi previsti».

«Il progetto è stato sviluppato con grande attenzione alla qualità tecnica, alla sostenibilità e all’innovazione – precisa l’Assessore ai Lavori Pubblici, Urbanistica e Rigenerazione Urbana Giuseppe Galasso -. Parliamo di un intervento che migliorerà in modo significativo il Parco Domenico Rosa Rosa, rendendolo un punto di riferimento per gli sport urbani e per le attività all’aperto. L’integrazione tra skate park, area attrezzata, sicurezza, verde e tecnologie rende questo intervento pienamente rispondente alle linee guida regionali e alle esigenze degli utenti e costituisce un valido intervento di rigenerazione urbana che saprà dare nuova attrattività a un’area verde urbana poco frequentata».

Il progetto sarà ora trasmesso agli uffici competenti per la candidatura formale al bando regionale che dovrà essere perfezionata entro il 1° dicembre.



Pubblicato il 28 Novembre 2025