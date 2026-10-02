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Six Kings Slam, ufficiale il tabellone: ecco quale sarà il primo avversario di Sinner

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(Adnkronos) – Tutto pronto per il ritorno del 'Torneo dei sei re'. Dal 21 al 24 ottobre, il calendario tennistico vedrà ancora una volta i migliori impegnati nel Six Kings Slam, il ricchissimo torneo (giunto alla sua terza edizione) che mette di fronte i giocatori più forti del circuito. La prestigiosa esibizione, con in palio un montepremi monstre da sei milioni di dollari, garantirà a tutti i partecipanti un 'gettone di presenza' da 1,5 milioni. Resta in dubbio la partecipazione del campione in carica Jannik Sinner, chiamato a difendere il titolo ma alle prese con il recupero dall'infortunio al ginocchio: dovesse volare a Riad, il numero uno del ranking Atp affronterebbe ai quarti Alex de Minaur. Ecco il tabellone del Six Kings Slam:  
Quarti di finale
 Jannik Sinner vs Alex de Minaur Alexander Zverev vs Taylor Fritz 
Semifinali
 Carlos Alcaraz vs Zverev/Fritz Novak Djokovic vs Sinner/de Minaur Il Six Kings Slam si giocherà dal 21 al 24 ottobre e tutti i match saranno visibili in streaming su Netflix.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 2 Ottobre 2026

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