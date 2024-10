Six Kings Slam, al via torneo Dubai: quando gioca Sinner, calendario, dove vederlo in tv

(Adnkronos) – Per chiudere al meglio il 2024, e prepararsi per le Finals di Torino, Jannik Sinner è volato a Dubai. Oggi comincia infatti il Six Kings Slam, un torneo esibizione che riunisce i migliori tennisti del pianeta. Insieme al numero uno Atp ci saranno infatti Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, sconfitto proprio dall'azzurro nella finale di Shanghai, Rafael Nadal, Daniil Medvedev e Holger Rune. Tanta curiosità negli Emirati, che hanno messo in palio un montepremi da record.

Il Six Kings Slam comincia oggi, 16 ottobre, e durerà fino a sabato 19. Il primo a scendere in campo sarà proprio Jannik Sinner, che affronterà, alle 18.30 italiane, Daniil Medvedev. A seguire ci sarà la sfida tra Carlos Alcaraz e Holger Rune. I vincenti delle due sfide affronteranno rispettivamente Novak Djokovic e Rafael Nadal, che li attendono nelle semfiinali in programma giovedì 17. La finalissima invece si giocherà sabato 19 alle ore 20.

Il Six Kings Slam sarà trasmesso in diretta su Sky, al canale Sky Sport Tennis (203), ma sarà visibile anche in chiaro su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre, e su Dazn che trasmetterà l’evento anche in modalità gratuita e con commento in italiano. Sarà inoltre possibile seguire il torneo in streaming su NOW e DAZN, oltre che sull'app Sky Go. In palio per i partecipanti c'è il montepremi più ricco di sempre. Ognuno dei tennisti in gara intascherà infatti un milione e mezzo di euro per la sola partecipazione mentre, in caso di vittoria, la cifra si quadruplicherà raggiungendo i 6 milioni. Mai nessun torneo aveva raggiunto questa cifra, basti pensare che i montepremi più alti tra gli Slam sono quelli di Wimbledon e degli US Open: 3,6 milioni. Il Roland Garros e gli Australian Open garantiscono invece al vincitore cifre più basse, rispettivamente 2,7 e 2,2 milioni di euro. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 16 Ottobre 2024