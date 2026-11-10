Attualità
Siviero (Farmindustria), “”Testo unico opportunità per rivedere governance sistema farmaceutico””
“Il Testo unico offre una grande opportunità: rivedere alcune norme, quella del payback in primis” che costituisce “il principale ostacolo alla competitività del settore farmaceutico in Italia e l’opportunità di rivedere l’insieme dell’impianto della governance del sistema farmaceutico”. Così Paolo Siviero, direttore accesso e strategie regolatorie Farmindustria, intervenendo all’evento ‘Il futuro della legislazione farmaceutica: una visione di sistema’, organizzato da Nuove Reti a Roma.
Pubblicato il 10 Novembre 2026