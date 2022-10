Situazione difficile per l’annata olivicola pugliese appena iniziata

I rincari esponenziali di energia elettrica, gasolio, concimi ed altri prodotti necessari alla produzione e confezionamento dell’olio extra vergine di oliva nazionale e, in particolare, pugliese (concorrendo la nostra regione con oltre il 50% dell’evo ‘made in Italy’), stanno mettendo a dura prova, più di ogni altra annata, gli operatori dell’intero comparto olivicolo ed oleario soprattutto in Puglia, dove l’olivicoltura, con 373mila ettari coltivati, rappresenta il 32% di quella nazionale ed il 25% dell’intera superficie agricola regionale. E di questi ben 132mila ettari di olivo, praticamente il 35% dell’olivicoltura pugliese, sono concentrati nelle provincie di Bari e Bat. Infatti, la campagna di raccolta delle olive è appena iniziata in Puglia, in particolare nel barese, e la situazione si presenta alquanto difficile per i produttori e i frantoiani, ma anche per i consumatori di olio extra vergine di oliva che vedono il prezzo finale del prodotto in salita al di là di ogni previsione. Però, ad essere in condizioni di enormi difficoltà è l’intero comparto olivicolo pugliese che, a parte i rincari accennati, quest’anno si trova a fare i conti anche con un calo produttivo stimato di circa il 30% in meno, a causa della siccità verificatasi nel corso della stagione produttiva e dei cambiamenti climatici che stanno provocando alle olive sulla pianta forti attacchi di mosca olearia, che compromettono inesorabilmente quantità e qualità di produzione. Il primo effetto di tali attacchi è la resa di olio per quintale di olive, che spesso – almeno in questa fase iniziale della campagna olearia – non raggiungere il 15 chili di resa, con ripercussione sul costo di produzione per quintale di olio, che quest’anno, proprio a causa degli elevati costi energetici, può portare la sola molitura delle olive ad incidere circa 150 euro per ogni quintale di olio. Con tali condizioni molti, tra produttori olivicoli e frantoiani, potrebbero decidere di non raccogliere affatto e lasciare le olive sulle piante. Anche perché l’olio extra vergine d’oliva locale in Puglia oltre certe cifre all’ingrosso non sale, poiché nel settore – come è ormai noto – la concorrenza degli olii d’oliva comunitari ed extracomunitari anche nel nostro Paese è spietata ed il consumo al dettaglio non è in grado da solo di assorbire l’intera produzione locale. Quasi tutte le Organizzazioni sindacali agricole sono già in fermento in Puglia per la crisi dei prezzi (vedi l’ortofrutta, verdure, uva da tavola, etc), ora sta per aggiungersi anche quella dell’olio, per l’annata appena iniziata. Infatti, se a breve non interverranno da parte della Ue e dello Stato misure atte a sostenere i nuovi ed elevati costi produttivi, il rischio per l’olivicoltura nostra è quello di un abbandono di produzione da parte delle aziende olivicole e di trasformazione, a causa dei costi che superano già ora di gran lungo i ricavi. Quindi, perdita non solo di prodotto e notevole calo di produzione di olio nazionale, ma anche – a monte – di giornate di lavoro e di reddito per il bracciantato di settore. Pertanto, una delle prime “patate” bollenti che il prossimo ministro alle Politiche agricole del governo Meloni che sta per nascere sarà sicuramente (anche) quello della crisi del comparto olivicolo nazionale, ma soprattutto pugliese, dove – come è noto – il settore è tra i principali fattori di Pvl (Produzione lorda vendibile) dell’agricoltura pugliese.

Giuseppe Palella

Condividi sui Social!