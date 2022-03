Sistemi arborei più razionali e sostenibili per il terzo millennio

Mercoledì 30 marzo alle ore 10.30 si terrà presso la sede provinciale Confagricoltura Foggia (Palazzo Amgas, secondo piano in viale Manfredi 1 a Foggia) una conferenza stampa per presentare le attività intraprese nel primo anno e gli obiettivi nell’ambito del progetto di sviluppo ATMiRCap, finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito del PSR Puglia 2014/2020 Misura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”. Aumentare la produzione agricola dei sistemi arborei abbattendo costi di produzione ed impatto ambientale. La mission del Gruppo Operativo ATMiRCap ha una perfetta aderenza a quelli che sono i dettami dell’Agenda 2030, condensati nei 17 GOALS. Dopo un anno di lavoro il partenariato, guidato da Confagricoltura Foggia e coordinato dal Responsabile Scientifico, prof. Giuseppe Lopriore, dell’Università di Foggia, è pronto ad illustrare il percorso svolto nell’ambito del progetto di sviluppo ATMiRCap. Al centro del progetto, avviato circa un anno fa, c’è la definizione e la applicazione di piani di gestione colturale degli impianti arborei, in particolare quelli superintensivi, che includano metodi e tecniche a supporto della ‘customizzazione’ degli interventi da attuare sulla base delle caratteristiche di ciascun impianto arboreo e della situazione in campo, ma che prevedano anche l’impiego di tecniche e prodotti più sostenibili rispetto alle loro attuali alternative. In estrema sintesi, un’arboricoltura più ‘di precisione’, più digitale e più green atta a favorire un miglioramento produttivo della stessa, in un’ottica di sviluppo sostenibile, vocato, cioè, al risparmio di tutte le risorse naturali ed alla preservazione della biodiversità e dell’equilibrio ecologico dell’ecosistema locale. Il Gruppo Operativo di ATMiRCap si propone, infatti, di sostenere l’arboricoltura superintensiva nei territori della Provincia di Foggia e della BAT, un areale fortemente vocato a questi sistemi colturali. In gran parte di questo comprensorio coesistono presupposti ottimali per coniugare, mettendo a sistema, l’innovazione dei più moderni impianti superintensivi con requisiti ad essi molto favorevoli come la giacitura dei suoli, con nulle o lievi pendenze, l’elevata fertilità dei terreni agrari, con profondità da media ad elevata, granulometria da franco-argillosa a franco-sabbiosa, e da ultima, non certo per importanza, la diffusa possibilità di approvvigionamento idrico sul territorio.

