Siria, il ‘grande gioco’ di Erdogan: così la Turchia rafforza l’influenza

(Adnkronos) – Ankara "ha tutte le ragioni per essere soddisfatta". E "l'offensiva dei ribelli siriani rafforza l'influenza geopolitica della Turchia". Di un alleato degli Usa, membro della Nato, che è stato in passato il principale sostenitore della rivolta armata contro il leader siriano Bashar al-Assad. Passati 13 anni da quella ribellione, esplosa dopo le proteste antigovernative del 2011 soffocate dalla repressione e degenerate in un sanguinoso conflitto, l'escalation in Siria vede Hayat Tahrir al-Sham (Hts) e fazioni armate alleate protagoniste di una rapida avanzata. Sono arrivate alle porte di Homs e oggi a Doha, in Qatar, dovrebbero tenersi colloqui sulla Siria tra Iran, Russia – sostenitori di Assad – e Turchia, mentre ieri nella capitale irachena Baghdad si sono incontrati i ministri degli Esteri di Iraq, Iran e Siria. "Abbiamo lanciato un appello ad Assad per parlare insieme del futuro della Siria, ma purtroppo non abbiamo avuto risposta positiva a questo invito – afferma il leader turco Recep Tayyip Erdogan in dichiarazioni diffuse dall'agenzia Anadolu – Idlib, Hama, Homs e certamente Damasco. Questa marcia dell'opposizione prosegue. E speriamo continui senza incidenti". Erdogan parla e "Ankara ha tutte le ragioni per essere soddisfatta – scrive Le Monde – Senza dispiegare un solo ulteriore soldato nel nord della Siria, il governo turco è sul punto di vedere materializzarsi due dei suoi più antichi desideri", allungare l'ombra "oltre le zone controllate dai suoi militari, per lo più vicino al confine, e un ritiro delle forze curde siriane legate al Pkk". Dal 27 novembre le forze anti-Assad sono entrate ad Aleppo, poi si sono dirette verso a Hama e ora sono vicine a Homs. L'Esercito nazionale siriano (Sna, coalizione di milizie filo-turche) ha preso domenica il controllo di Tell Rifaat, area strategica, da otto anni controllata dalle forze curdo-siriane, mettendo in evidenza – osserva il giornale francese – gli stretti legami di Ankara con l'Sna, da sempre rivale di Hts e anche con quanta efficacia la Turchia sia riuscita a muoversi nelle complesse dinamiche nella regione. E, secondo il Wall Street Journal, Paesi come Stati Uniti e Russia, potrebbero cercare l'aiuto di Ankara per 'tenere a freno' Abu Mohammed al-Jawlani – a capo di Hts, un jihadista che afferma di aver rotto con l'estremismo – con cui la Turchia ha un vecchio 'rapporto' tramite i suoi servizi d'intelligence, anche se non controlla direttamente il gruppo. La rapida avanzata dei ribelli siriani, che appare ben pianificata, dà ad Ankara – è il ragionamento del Wsj – più potere per limitare l'influenza russa e iraniana nella regione, ma rischia anche di provocare nuova instabilità alle porte della Turchia, dove durante il primo conflitto in Siria si sono rifugiati più di tre milioni di siriani. Con la Russia 'presa' dalla guerra in Ucraina, che va avanti da oltre mille giorni, e l'Iran 'bloccato' nel 'confronto' con Israele (che, ha detto al Times of Israel un funzionario israeliano, ha tutto l'interesse a che i combattenti in Siria "continuino a farsi la guerra l'uno con l'altro" tra "jihadisti salafiti da un lato" e "Iran e Hezbollah" dall'altro), secondo il Wsj Erdogan è ora in una posizione più solida per fare pressioni sulle milizie curde in Siria, considerate da Ankara "gruppi terroristici", ma che sono state sostenute dagli Usa in funzione anti-Is. E questa nuova posizione di forza della Turchia potrebbe contribuire a una linea più dura nei negoziati con la Russia e l'Iran sul futuro della Siria. Per Gonul Tol, direttore del programma Turchia al Middle East Institute di Washington citato dal Wsj, è certo che "Erdogan voglia trasformare" quanto sta accadendo in Siria "in un'opportunità". Ankara spinge su Damasco per una soluzione politica al conflitto. L'offensiva, secondo il Wsj, dà anche alla Turchia – che dispiega forze nell'enclave 'ribelle' nella provincia nordoccidentale di Idlib sulla base dell'accordo per il cessate il fuoco del 2020 – una possibilità di tentare di allentare la pressione sul suo confine meridionale. E nel Paese guidato da Erdogan c'è chi spera che l'avanzata delle forze anti-Assad spinga i rifugiati a tornare in patria. Anche se al momento il rischio è più che i raid aerei siriani e russi su Aleppo e su altri territori in mano all'opposizione armata creino un nuovo esodo, con ondate di rifugiati che potrebbero riversarsi in Turchia. Intanto, secondo il World Food Programme, la recente escalation nel nordovest del Paese arabo ha già fatto più di 280.000 sfollati. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 7 Dicembre 2024