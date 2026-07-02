Attualità

Siria, esplosione nel centro di Damasco: 4 morti e 11 feriti

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
È di 4 morti e 11 feriti il bilancio provvisorio dell'esplosione che ha colpito il quartiere di al-Hijaz a Damasco. Lo ha riferito l'agenzia di stampa ufficiale Sana. Secondo l'agenzia di stampa Afp, l'esplosione è avvenuta in un caffè nel centro della capitale siriana, nei pressi del Palazzo di Giustizia. Le cause sono ancora ignote. N﻿umerose ambulanze hanno raggiunto l'area a sirene spiegate mentre tra i presenti si sono diffuse scene di panico. Le forze di sicurezza siriane hanno isolato la zona, istituendo un cordone di sicurezza attorno al luogo dell'esplosione. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 2 Luglio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Scopinaro (Uniamo): “12 anni di MonitoRare raccontano realtà e progressi”

10 minuti fa

Wimbledon, oggi Berrettini-Fils al secondo turno – Diretta

22 minuti fa

Bellet (Acto Italia): “Diagnosi tardive a cancro ovarico accesso difficile a terapie”

25 minuti fa

Israele ricorda il 7/10, padre dell’ostaggio Emily Hand: :”Mille giorni? A volte sembra ancora ieri”

41 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio