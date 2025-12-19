Siria, attacchi aerei degli Usa contro postazioni Isis

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti hanno lanciato attacchi aerei contro postazioni dello Stato islamico in Siria, come rappresaglia all'uccisione di due soldati e un civile americani nei giorni scorsi. A riferirlo è stato il New York Times che ha parlato di decine di siti colpiti nella Siria centrale. L'operazione è stata poi confermata dal responsabile del Pentagono Pete Hegseth. “Le forze statunitensi hanno avviato l'operazione Hawkeye Strike in Siria per eliminare i combattenti dell'Isis, le infrastrutture e i siti di stoccaggio delle armi in risposta diretta all'attacco contro le forze statunitensi avvenuto il 13 dicembre”, ha scritto Hegseth su X.

Pubblicato il 20 Dicembre 2025