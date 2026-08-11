Siri in Cina si affiderà a Qwen di Alibaba, non a Gemini di Google

(Adnkronos) – Apple ha chiarito come funzioneranno le nuove funzioni di intelligenza artificiale di Siri per gli utenti in Cina. A differenza della maggior parte dei mercati, dove l'azienda di Cupertino si appoggia ai modelli Gemini di Google, nel paese asiatico la scelta è ricaduta su Qwen, la famiglia di modelli sviluppata da Alibaba. La differenza non è solo tecnica, ma sostanziale sul piano della tutela dei dati. Nella maggior parte dei paesi, i modelli Gemini operano sui server Private Cloud Compute di Apple oppure su infrastrutture messe a disposizione da Google ma dedicate esclusivamente ad Apple, con garanzie di privacy che ricalcano quelle già previste per il PCC: né Apple né Google possono accedere alle interazioni degli utenti. In Cina, invece, la legge consente l'utilizzo dei soli modelli di intelligenza artificiale sviluppati localmente, una condizione che appare funzionale al controllo statale sull'uso di questi strumenti. È dunque plausibile che le stesse protezioni sulla privacy non trovino applicazione allo stesso modo. Secondo quanto riportato da Reuters, Apple ha pubblicato una guida in lingua cinese in cui conferma che le nuove funzioni si baseranno sui modelli Qwen di Alibaba. Il documento è specifico per Mac, ma l'agenzia di stampa precisa che lo stesso modello sarà impiegato anche su iPhone, iPad e Vision Pro. Nella guida aggiornata, Apple spiega che gli utenti che scelgono di attivare la funzione potranno utilizzare Qwen tramite Siri per ottenere risposte più articolate su alcune richieste, compresa l'analisi di foto e documenti. Anche gli Strumenti di Scrittura potranno appoggiarsi al servizio di Alibaba per generare testi o immagini a partire da una descrizione. Un dettaglio, in particolare, lascia intendere che le protezioni sulla privacy non saranno equivalenti a quelle garantite altrove: gli utenti Mac dovranno disporre di un proprio account Qwen ed effettuare l'accesso per poter utilizzare il servizio.

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Pubblicato il 11 Agosto 2026