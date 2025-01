Siparietto Rama-Meloni, premier albanese si inginocchia e le regala un foulard

(Adnkronos) – Siparietto tra Giorgia Meloni ed Edi Rama all'Adnec Centre di Abu Dhabi, dove è in corso il summit sull'energia. Il primo ministro albanese si è inginocchiato davanti alla premier italiana al suo arrivo e le ha fatto gli auguri per il suo compleanno, strappando un sorriso a Meloni. "La devi fare finita con questa storia", ha scherzato la presidente del Consiglio, ricevendo in dono da Rama un foulard realizzato da un imprenditore italiano trasferitosi in Albania e diventato cittadino albanese. "La mia sorella", ha più volte detto Rama riferendosi a Meloni. Il capo del governo di Tirana ha anche provato a intonare il motivetto "tanti auguri a te". —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 15 Gennaio 2025