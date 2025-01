Sinner-Zverev: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Jannik Sinner sfida Alexander Zverev nella finale degli Australian Open 2025 oggi, domenica 26 gennaio. L'azzurro va a caccia del secondo successo consecutivo a Melbourne, dopo la finale vinta lo scorso anno contro Daniil Medvedev. Il tedesco invece vuole conquistare il primo titolo Slam della carriera. La sfida tra Jannik Sinner e Alexander Zverev è in programma oggi, domenica 26 gennaio, alle 9.30 ora italiana. I due si sono affrontati sei volte e il tedesco è riuscito a trionfare in quattro occasioni, lasciando soltanto due vittorie all'azzurro. Sinner-Zverev sarà trasmessa da Eurosport. Tutte le partite del torneo verranno trasmesse in diretta tv sui canali Eurosport 1 Hd ed Eurosport 2 Hd, con diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW e Dazn. La finale sarà trasmessa in tv anche in chiaro sul Nove. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 26 Gennaio 2025