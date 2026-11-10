Sinner: “Zverev ha meritato il numero uno, felice per Cobolli alle Atp Finals”

“Cobolli ha fatto una stagione incredibile, con la finale al Roland Garros e tanti ottimi risultati. Sono felice per lui, è un bravo ragazzo con un team preparato, affiancato dal padre, e si merita questo successo. È importante avere almeno un italiano a Torino”. Così Jannik Sinner, fuoriclasse azzurro del tennis mondiale, in occasione dell’evento ‘Be like Sinner’, organizzato da Allianz Italia a Milano.



Pubblicato il 10 Novembre 2026