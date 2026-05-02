Sinner-Zverev, domani finale a Madrid: Jannik in campo per titolo e record

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Jannik Sinner contro Alex Zverev nella finale del Masters 1000 di Madrid in programma domani, 3 maggio 2026. L'azzurro, numero 1 del mondo, nel match in programma non prima delle 17 (in diretta tv e streaming) va a caccia del quarto titolo consecutivo 2026 – dopo quelli vinti a Indian Wells, Miami e Montecarlo – e punta al quinto trionfo di fila in un torneo Masters 1000, impresa mai riuscita nel circuito. In tutti i tornei vinti quest'anno, Sinner ha sempre incontrato Zverev in semifinale e lo ha sempre battuto. Ora, il faccia a faccia si sposta in finale. Sinner e Zverev si sono affrontati in 13 occasioni. L'azzurro si è imposto in 9 occasioni e ha vinto gli ultimi 8 confronti diretti. Zverev non vince un set contro la sua bestia nera dalla finale (persa) agli Australian Open a gennaio dello scorso anno. "Jannik è il miglior giocatore del mondo senza alcun dubbio, proverò a rendergli la vita difficile", dice il tedesco. "L'ho battuto 4 volte? Sì, ma non è successo nelle ultime 8 partite. Negli ultimi 8 match non ho vinto molto…", aggiunge. Sinner può diventare il primo giocatore della storia a vincere 5 Masters 1000 consecutivi. Ai 3 già conquistati quest'anno si aggiunge anche Parigi Berc y 2025. "Non penso sentirà particolare pressione – dice Zverev -. Il numero 1 gioca sotto pressione ogni settimana, penso che si stia semplicemente godendo il tennis. Gli riesce tutto facile. Magari domenica gli renderò le cose un po' più complicate". Sinner arriva all'appuntamento con un curriculum impressionante. Il 24enne altoatesino ha vinto gli ultimi 22 match disputati e consolida il primo posto nel ranking Atp. E' già arrivato a 14.000 punti, può salire a 14.250 e prendere il largo rispetto allo spagnolo Carlos Alcaraz, secondo a quota 12.960 e fermo ai box per l'infortunio al polso destro. Il numero 1 si appresta a giocare la finale nel nono e ultimo Masters 1000 in calendario: nessun tennista ha realizzato l'en plein ad un'età così giovane. Sinner-Zverev sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali di SkySport. Il match sarà trasmesso in streaming sull'app SkyGo, su NOW e Tennis Tv.

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Pubblicato il 2 Maggio 2026