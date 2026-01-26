Sinner vuole vedere Musetti, ma ‘litiga’ con la tv agli Australian Open

(Adnkronos) – Jannik Sinner 'litiga' con la tv agli Australian Open 2026. Oggi, domenica 26 gennaio, il tennista azzurro scenderà in campo nel derby degli ottavi di finale contro Luciano Darderi, ma appena arrivato alla Rod Laver Arena il primo pensiero del numero due è per Lorenzo Musetti, impegnato nella sfida contro l'americano Taylor Fritz. Sinner infatti, durante i suoi esercizi in palestra, ha provato a mettere in televisione il match del toscano, ma senza successo. Jannik tenta di inserire manualmente il canale per seguire la partita del connazionale, scegliendo tra i tanti campi collegati, ma finisce per spengere la televisione. Immediata la richiesta 'd'aiuto' ad Alejandro Resnicoff, il fisioterapista, che accorre e aiuta Sinner a mettere la diretta di Musetti.

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 26 Gennaio 2026