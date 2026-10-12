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Sinner, Volandri rivela: “Non gli importa di perdere numero 1 nel ranking”

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(Adnkronos) –
A Jannik Sinner non importa niente del numero 1, parola di Filippo Volandri. Oggi, lunedì 12 ottobre, il capitano dell’Italia di Coppa Davis, che dovrà fare a meno dell’altoatesino nelle Final Eight di Bologna, ha rivelato di aver parlato con Sinner anche della situazione nel ranking Atp, che vedrà l’inevitabile sorpasso di Alexander Zverev al primo posto e farà quindi scivolare Jannik al secondo. 

“Ci siamo sentiti. Jannik non guarda il numero, ma allo star bene e al miglioramento”, ha detto Volandri a SkySport, “vuole tornare a grandi livelli. Siamo tranquilli, ha fatto la scelta giusta: è un perfezionista e vuole essere al 100% per poter gareggiare”.  

“Perderà il numero 1, ma pazienza. Lui lavora per tornare al massimo e migliorarsi ancora. Siamo sicuri che sarà così”, ha concluso Volandri. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 12 Ottobre 2026

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