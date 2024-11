Sinner vince Atp Finals, quanto ha guadagnato Jannik: il nuovo ranking

(Adnkronos) – Jannik Sinner vince le Atp Finals 2024 e aggiunge un altro tassello ad una stagione strepitosa. L'azzurro, numero 1 del mondo, in finale oggi 17 novembre batte lo statunitense Taylor Fritz e corona un'annata ai limiti della perfezione. Il 23enne altoatesino conquista l'ottavo titolo stagionale, il 18esimo complessivo. L'annata aperta dal trionfo agli Australian Open si chiude, a livello Atp, con l'acuto nel torneo dei 'maestri'. Il successo di Torino ha un peso notevole anche in chiave premi e ranking. La vittoria contro Fritz corona il percorso di Sinner che nelle Finals all'omba della Mole si laurea 'campione dei campioni' da imbattuto: 3 vittorie nel girone prima degli show in semifinale e in finale. La ricompensa è un assegno da 4,88 milioni di dollari, che consentono al miglior giocatore del pianeta di portare il prize money stagionale a 16,9 milioni di dollari. In carriera, Sinner ha guadagnato in soli premi quasi 24 milioni di dollari. La cifra non comprende ovviamente i contratti con gli sponsor – da Nike a Lavazza, da Fastweb a Gucci – e non include nemmeno i 6 milioni – euro più, euro meno – che il numero 1 del mondo ha incassato in Arabia Saudita aggiudicandosi il torneo d'esibizione Six Kings Slam. Come cambia il ranking Sinner, che da tempo ha blindato il primo posto nel ranking fino alla fine del 2024, con il trionfo torinese ipoteca il numero 1 in classifica anche per le prime settimane del 2025. L'azzurro vola a 11330 punti, con un vantaggio abissale sul tedesco Alex Zverev, secondo a quota 7915. Anche se Sinner dovesse uscire al primo turno degli Australian Open e se Zverev dovesse vincere a Melbourne, l'azzurro rimarrebbe sul trono fino al 26 gennaio, completando 36 settimane da numero 1. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 17 Novembre 2024