Sinner, ultimo show a Wimbledon: Jannik ballerino al party

(Adnkronos) – Jannik Sinner, dopo il trionfo a Wimbledon 2025, se la cava anche come ballerino. L'azzurro, vincitore nella finale del singolare maschile, come da tradizione ha aperto le danze nel 'champions dinner', il party che chiude il torneo. londinese. Sinner, elegantissimo, con insospettabile disinvoltura si è esibito in coppia con Iga Swiatek, vincitrice del torneo femminile. "Ballo male, ma mi interessa poco. Troverò un modo…", aveva detto Sinner a Sky Sport prima della 'sfida danzante'. Detto, fatto. Il risultato finale è più che accettabile, ennesima prova superata. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 14 Luglio 2025