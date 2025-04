Sinner, ufficiale il ritorno a Roma: Jannik è nell’entry list degli Internazionali

(Adnkronos) – Jannik Sinner tornerà in campo agli Internazionali di Roma. Dopo la squalifica di tre mesi per il caso Clostebol, arrivata in seguito all'accordo con la Wada, il tennista azzurro aveva ufficializzato già il suo ritorno nel torneo di casa in un'intervista a SkySport, ma oggi la storia si è arricchiata di un nuovo capitolo. L'organizzazione ha infatti diramato la entry list dei tennisti iscritti alla prossima edizione degl Masters 1000 romano, al via il prossimo 7 maggio, e tra loro figura il nome di Jannik Sinner. L'altoatesino giocherà così il suo secondo torneo del 2025 dopo il trionfo agli Australian Open. Sinner, in ogni caso, non sarà l'unico italiano al Foro Italico. In totale saranno otto i tennisti azzurri in campo agli Internazionali di Roma: Jannik Sinner (numero 1) Lorenzo Musetti (16) Matteo Berrettini (34) Flavio Cobolli (36) Matteo Arnaldi (40) Lorenzo Sonego (41) Luciano Darderi (48) Mattia Bellucci (66) Sinner ha sfruttato questi due mesi di squalifica per rilassarsi e staccare, concentrandosi su amici e famiglia e concedendosi anche qualche momento di svago. Jannik non ha potuto allenarsi normalmente a causa dell'inibizione ricevuta, e così ha svolto soprattutto lavoro fisico in palestra. Dal 13 aprile però l'azzurro potrà finalmente tornare ad allenarsi nei circoli professionistici. Una prima tappa verso il rientro in campo, con la squalifica che scadrà ufficialmente il prossimo 4 maggio, in tempo per gli Internazionali di Roma, che partiranno, nel loro tabellone principale, il 6. Proprio degli Internazionali e delle emozioni del rientro nel suo torneo 'di casa' ha parlato Jannik Sinner: "Non vedo l'ora di rientrare a Roma. È un torneo speciale per me anche se, allo stesso tempo, sarà molto difficile perché rientrare in un momento con così tanta attenzione non sarà facile. Sarà molto importante bilanciare l'attenzione che riceverò e soprattutto il modo in cui reagirò alle cose esterne. Mi piace giocare in Italia, l'ho fatto vedere a Torino che è un posto dove mi sento al sicuro", ha detto in un'intervista a SkySport. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 8 Aprile 2025