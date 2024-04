Sinner-Tsitsipas oggi a Montecarlo in semifinale, orario tv e streaming

(Adnkronos) – Jannik Sinner contro Stefanos Tsitsipas oggi nella prima semifinale dell'Atp Masters 1000 di Montecarlo che sarà trasmessa in diretta tv e streaming. L'azzurro, numero 2 del mondo, affronta il greco, numero 12 del tabellone, per un posto in finale sulla terra rossa del Principato. Il match comincerà non prima delle 13.30 di sabato 13 aprile. Sinner, che manterrà la seconda posizione nel ranking, è reduce dalla battaglia vinta in 3 set contro il danese Holger Rune, che un anno fa aveva fermato l'altoatesino proprio in semifinale. Tsitsipas ha avuto la meglio in 2 set sul russo Karen Khachanov con una prova autorevole. Sinner e Tsitsipas si affrontano per la nona volta in carriera. Il greco conduce 5-3 nei confronti diretti e ha vinto 3 delle 4 sfide andate in scena sulla terra battuta. Tsitsipas ha vinto 2 volte a Roma (2019 e 2022) e una volta a Barcellona (2021). Sinner ha avuto la meglio a Roma nel 2020 e lo scorso anno si è aggiudicato le ultime due partite giocate sul sintetico di Rotterdam e delle Atp Finals di Torino. Djokovic-Ruud nella seconda semifinale Nella seconda semifinale, a seguire, si affronteranno Novak Djokovic e Casper Ruud. Il serbo, numero 1 del mondo, ha sconfitto in 2 set l'australiano Alex de Minaur. Il norvegese Ruud, numero 8 del seeding, ha piegato il francese Ugo Humbert dopo 3 set e 2 ore abbondanti di duello. La semifinale tra Sinner e Tsitsipas sarà trasmessa in esclusiva tv da Sky Sport sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Sarà possibile seguire il match anche in streaming su Sky Go e NOW. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 13 Aprile 2024