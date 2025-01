Sinner-Tsitsipas: data, orario e dove vederla in tv

(Adnkronos) –

Jannik Sinner si tuffa nel 2025. Dopo il primo match di esibizione vinto contro Alexei Popyrin, oggi venerdì 10 gennaio, il numero uno del ranking affronta Stefanos Tsitsipas nell’incontro conclusivo dell’Opening Week degli Australian Open 2025. Una manifestazione non ufficiale e a scopo benefico. La sfida tra Sinner e il numero 11 del ranking Tsitsipas, denominata “The Game Changers“, è in programma oggi, venerdì 10 gennaio, non prima delle 9 italiane. Jannik scenderà in campo contro il tennista greco nel secondo match di giornata, dopo l’incontro tra Alcaraz e Popyrin (che inizierà alle 7 italiane). Per la sfida tra Sinner e Tsitsipas non è prevista una diretta tv. Il match di esibizione sarà però visibile in streaming su Discovery+ e sul canale YouTube Australian Open Tv. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 10 Gennaio 2025