Sinner torna in campo e domina a Rotterdam

(Adnkronos) – Rientro in forma smagliante per Jannik Sinner, stavolta sul cemento indoor dell'Atp di Rotterdam dopo la terra rossa australiana. Botic Van De Zandschulp cede all'azzurro in due set e un'ora e mezzo scarsa di partita. Il punteggio finale è di 6-3 6-3. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 14 Febbraio 2024