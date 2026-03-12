Sinner-Tien oggi a Indian Wells – Il match in diretta

Attualità

Jannik Sinner oggi in campo a Indian Wells nei quarti di finale del Masters 1000 americano. Nel programma di giovedì 12 marzo l'azzurro, numero 2 del mondo, affronta lo statunitense Learner Tien, numero 25 del tabellone, per un posto in semifinale. Sinner è reduce dalla vittoria con doppio tie-break negli ottavi di finale contro il brasiliano Joao Fonseca, mentre Tien ha eliminato nell'ultimo turno Davidovich Fokina. Il match inizierà non prima delle 21. 
Dove vedere Sinner-Tien? Il match sarà visibile in diretta tv su Sky, canali Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max. Match disponibile anche in streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW Tv.  Chi avrà la meglio affronterà il vincitore dell'altro quarto Fils-Zverev. 
