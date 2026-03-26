Attualità

Sinner-Tiafoe: orario, precedenti e dove vederla in tv

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Jannik Sinner torna in campo a Miami. Oggi, giovedì 26 marzo, il tennista azzurro sfida lo statunitense Frances Tiafoe – in diretta tv e streaming – nei quarti di finale del Masters 1000 americano. Sinner arriva alla sfida dopo aver battuto Dzumhur all'esordio, Moutet al terzo turno e Michelsen agli ottavi. Tiafoe invece ha eliminato Cazaux, Mensik, mattatore proprio di Jannik a Doha, e Atmane.  La sfida tra Sinner e Tiafoe è in programma oggi, giovedì 26 marzo, alle 18 ora italiana. I due tennisti si sono affrontati in cinque precedenti, con l'azzurro che guida il parziale con un netto 4-1. L'ultimo match risale alla finale del Masters 1000 di Cincinnati del 2024, quando Sinner si impose in due set.  Sinner-Tiafoe, come tutte le partite del Masters 1000 di Miami, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 26 Marzo 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Torna l’inverno con freddo e neve a 400 metri, allerta meteo oggi sull’Italia

7 ore fa

Tari, qual è la differenza tra quota fissa e quota variabile e come calcolarle

7 ore fa

Farmaci anti obesità per prevenire cancro correlato, verso maxi studio su 5mila persone

7 ore fa

Trump tra negoziati e l’attacco all’isola di Kharg, Iran rafforza difese

7 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio