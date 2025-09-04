Attualità

Sinner, tensione prima del match con Musetti? Jannik ‘mette ko’ l’osteopata

Jannik Sinner sorride prima del match con Lorenzo Musetti agli Us Open 2025. Il numero uno al mondo non avverte la tensione e pochi minuti prima del derby azzurro di oggi, giovedì 4 settembre, se la ride con i membri del suo staff. Come raccontato da alcuni video che in questi minuti stanno facendo il giro dei social, è venuto fuori un siparietto divertente tra Jannik e i membri del team.   Vittima l'osteopata Andrea Cipolla, 'braccato' da Sinner e coach Darren Cahill e messo letteralmente ko. A quel punto, Jannik e un altro membro dello staff hanno tolto le scarpe a Cipolla, buttandole via e lasciandolo scalzo, tra le risate dei presenti. La fotografia della serenità con cui il numero uno al mondo si avvicina al derby d'Italia con Musetti agli Us Open. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


