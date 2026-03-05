Attualità

Sinner-Svrcina domani a Indian Wells: orario, precedenti e dove vedere match

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Jannik Sinner torna in campo. Domani, venerdì 6 marzo, il fuoriclasse azzurro debutta nel Masters 1000 di Indian Wells contro il ceco Dalibor Svrcina, qualificato. Dopo l'eliminazione ai quarti del torneo di Doha contro Jakub Mensik, per il numero 2 del ranking Atp ricomincia così dal secondo turno del torneo californiano la corsa verso il numero uno. Ecco orario del match, precedenti e dove vederlo in tv e streaming.
 Tra l'azzurro e il ceco non ci sono precedenti: i due si incrociano sul cemento di Indian Wells per la prima volta in carriera. L'orario della sfida è ancora da definire. Il match tra Jannik Sinner e Dalibor Svrcina, come tutte le altre partite del Masters 1000 di Indian Wells 2026, sarà trasmesso da Sky (canali Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max) e in streaming su Sky Go e Now. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 5 Marzo 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Paralimpiadi Milano Cortina, l’azzurro di snowboard Cardani cade in allenamento e perde conoscenza: Giochi a rischio

22 minuti fa

Caso Paragon, pm: “Effettuato accesso presso Aisi, nessuna traccia su Cancellato”

24 minuti fa

Sal Da Vinci, Cazzullo stronca la canzone vincitrice di Sanremo 2026: la polemica

25 minuti fa

Labriola: ‘Quando il passato non guida più servono rapidità, focus e azione’

40 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio