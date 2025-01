Sinner, strada in discesa verso la finale degli Australian Open: il percorso

(Adnkronos) – Per Jannik Sinner, la strada verso la finale degli Australian Open è in discesa. Dopo aver battuto l’americano Marcos Giron al terzo turno, il numero 1 al mondo se la vedrà agli ottavi con il danese Holger Rune, ma ha già altre certezze. Le sconfitte di Fritz e Medvedev alleggeriscono infatti la parte alta del tabellone (erano le teste di serie più alte) e permettono al campione azzurro di avere meno preoccupazioni relative al percorso. E dunque, strada spianata verso la finale degli Australian Open? Di certo, a Jannik sarebbe potuta andare peggio. Il numero 1 al mondo eviterà nei prossimi match di sicuro Alcaraz e Djokovic, i due avversari più temibili, che potrebbero incrociarsi solo nei quarti dall’altra parte del tabellone. Lato in cui c’è anche Zverev, numero 2 al mondo, che sfiderà eventualmente lo spagnolo o il serbo solo in semifinale. Per il numero 1 al mondo, iniziano a esserci coordinate ben definite per l’assalto al bis a Melbourne. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 18 Gennaio 2025