Sinner squalificato, Kyrgios esulta a modo suo sui social

(Adnkronos) – Pochi minuti dopo la notizia della squalifica per doping di Jannik Sinner, è arrivato il tweet di Nick Kyrgios. Il tennista australiano, che da tempo ormai ha intrapreso la sua personale crociata contro l'azzurro, ha 'esultato' a modo suo, sebbene l'inibizione di Jannik dai campi sia frutto di un accordo con la Wada e non di una vera e propria sentenza. Kyrgios ha pubblicato un tweet con le sole parole "Dodgy as", omettendo una parolaccia finale, ma dal senso, ironico, piuttosto chiaro: "Piuttosto sospetto". Il tutto è stato accompagnato da un'emoticon che piange e un'altra che sorride. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 15 Febbraio 2025