Sinner, si riparte da Halle: Jannik è arrivato in Germania – Video

Jannik Sinner riparte da Halle. Dopo la finale del Roland Garros 2025 persa contro Carlos Alcaraz, il tennista azzurro è arrivato oggi, venerdì 13 giugno, in Germania, dove lunedì prossimo inizierà l'Atp 500 di cui è campione in carica. Sinner inaugurerà così la stagione sull'erba, in uno dei tornei che precedono Wimbledon, il prossimo Slam in programma dal 30 giugno al 13 luglio. Jannik si è presentato ad Halle, come documentato da Tennis Tv, in completo azzurro, firmato Nike, e occhiali da sola, ed è stato accolto dagli organizzatori, con cui ha scambiato qualche parole, rigorosamente in tedesco. A differenza di quanto avvenuto dopo gli Internazionali d'Italia, quando rinunciò al torneo di Amburgo puntando direttamente a rientrare in campo a Parigi, Sinner tornerà quindi a giocare almeno uno dei tornei preparatori a Wimbledon, per riprendere confidenza con l'erba e scacciare i fantasmi della finale-maratona persa con Alcaraz. Il torneo inizierà lunedì 16 giugno e durerà fino a domenica 22, quando si disputerà la finale, con Sinner che sarà uno dei due top 10 della entry list insieme al padrone di casa Alexander Zverev, numero tre del mondo.



Pubblicato il 13 Giugno 2025