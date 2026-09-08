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Sinner si allena a Torino, quando torna in campo? La prima decisione nel weekend

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(Adnkronos) –
Come sta Jannik Sinner? È questa la domanda che affligge tutti i tifosi e gli appassionati di tennis che aspettano il rientro del tennista azzurro, costretto a saltare gli US Open, torneo a cui arrivava da finalista, per l'infortunio al ginocchio. Sinner sta continuando le cure al JMedical, struttura di Torino di proprietà della Juventus. Secondo quanto riportato da SkySport il numero uno del mondo ha sofferto di una tendinopatia extra-articolare al ginocchio destro ed entro fine settimana deciderà se rientrare a Montecarlo o continuare le cure a Torino. Intanto però Sinner ha ripreso in mano la racchetta, provando alcuni movimenti sul campo del Circolo della Stampa Sporting, lo stesso delle Atp Finals. L'obiettivo è rientrare per lo swing asiatico: prima tappa l'Atp 500 di Pechino, a cui Sinner arriva da campione in carica, e in programma dal 30 al 6 ottobre, per poi volare a Shanghai e affrontare il Masters 1000 fissato dal 7 al 18 ottobre.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 8 Settembre 2026

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