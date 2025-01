Sinner-Shelton: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) –

Jannik Sinner è pronto a sfidare Ben Shelton, oggi venerdì 24 gennaio, nella seconda semifinale degli Australian Open. L'azzurro ha superato il padrone di casa Alex De Minaur nei quarti di finale, mentre il tennista statunitense, numero 20 del mondo, cercherà di confermarsi mattatore degli italiani dopo aver eliminato, nei quarti di finale, Lorenzo Sonego in quattro set. La sfida tra Sinner e Shelton è in programma oggi, venerdì 24 gennaio, alle 9.30 ora italiana. I due si sono affrontati in cinque precedenti, con l'azzurro che mantiene un netto vantaggio avendo conquistato quattro vittorie e una sola sconfitta. Sinner-Shelton sarà trasmessa da Eurosport. Tutte le partite del torneo verranno trasmesse in diretta tv sui canali Eurosport 1 Hd ed Eurosport 2 Hd, con diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW e Dazn. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 24 Gennaio 2025