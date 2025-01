Sinner-Shelton, oggi diretta semifinale Australian Open

(Adnkronos) –

Jannik Sinner oggi in campo contro Ben Shelton nella seconda semifinale degli Australian Open 2025. L'azzurro, numero 1 del ranking Atp e detentore del titolo, affronta lo statunitense, testa di serie numero 21, per un posto nella finale in programma domenica 26 gennaio. Sinner, 23 anni, conduce 4-1 nei precedenti con l'americano, che nei quarti di finale ha sconfitto l'azzurro Lorenzo Sonego. Chi vince, trova in finale Alex Zverev. Il tedesco, numero 2 del mondo, in semifinale ha beneficiato del ritiro di Novak Djokovic. Il serbo 37 anni e 10 trionfi a Melbourne, ha abbandonato il campo dopo aver perso il primo set. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 24 Gennaio 2025