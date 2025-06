Sinner, sarà Hanfmann il primo avversario ad Halle

(Adnkronos) – Jannik Sinner torna in campo, sull'erba, dopo la finale disputata sulla terra rossa del Roland Garros e persa contro Carlos Alcaraz. Il numero uno al mondo giocherà nel torneo Atp di Halle, in Germania, dove difende il titolo conquistato lo scorso anno. Con lui nel main draw altri tre azzurri, Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego e Luciano Darderi. Sinner, che nel 2024 ha sconfitto in finale il polacco Hubert Hurkacz, debutterà il 17 giugno contro il tedesco Yannick Hanfmann, numero 135 del mondo, proveniente dalle qualificazioni. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 15 Giugno 2025