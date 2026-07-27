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Sinner, Roddick lo esalta: “Lui rilassato come Federer, è un problema per tutti”

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(Adnkronos) –
Andy Roddick esalta Jannik Sinner. Il tennista azzurro, fresco vincitore di Wimbledon per il secondo anno consecutivo dopo la finale vinta contro Alexander Zverev, si prepara a tornare in campo a Cincinnati per inaugurare la stagione del cemento, con gli Us Open prossimo obiettivo all'orizzonte. "Sinner è la persona più rilassata che abbia mai visto, a parte Roger Federer, prima di una finale Slam", ha detto Andy Roddick al suo podcast 'Served with Andy Roddick'. "sembra avere una sicurezza molto tranquilla nel modo in cui affronta le cose".  "Anche i suoi festeggiamenti non sono come quelli di nessun altro, sentivi che era pronto a ricominciare un'ora dopo gli Us Open, il che è un problema per il resto del mondo", ha concluso l'ex tennista americano.   
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 27 Luglio 2026

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