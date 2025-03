Sinner, relax… in pista: Jannik si gode una giornata da pilota

(Adnkronos) – Numero 1 anche… sui kart. In attesa del rientro in campo, Jannik Sinner si è divertito passando una giornata in pista a Busca, in provincia di Cuneo. Sul circuito del Kart Planet, il fuoriclasse azzurro ha girato per qualche ora insieme ad alcuni amici del mondo dello sport, come il pilota Antonio Giovinazzi (vincitore della 24 Ore di Le Mans nel 2023), il pilota Endurance Alessandro Pier Guidi e il ciclista Giulio Ciccone. Le immagini della giornata sono state postate sulla pagina Facebook del Kart Planet Busca, in cui si nota un

Sinner

divertito e carico, pronto al rientro in campo agli Internazionali di Roma al via il prossimo 7 maggio. Sinner sta passando i mesi di sospensione per il caso Clostebol tra allenamenti e relax, sempre all'insegna dello sport. Dalle giornate sugli sci nella sua Val Pusteria alle corse sui kart, Jannik si prepara a ripartire.

Pubblicato il 28 Marzo 2025