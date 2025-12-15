Attualità

Sinner, relax e golf con Vagnozzi e Cahill a Dubai – Il video

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Jannik Sinner è al lavoro a Dubai per preparare la stagione 2026. Non solo allenamenti tennistici per il 24enne altoatesino, che si è anche rilassato giocando a golf insieme ai suoi allenatori Simone Vagnozzi e Darren Cahill. Il coach australiano ha condiviso sui social un video in cui si vede il campione di Wimbledon, numero 2 del ranking Atp, che dopo un buon 'drive' sorride e mette un dito sulla tempia, come a dire: "E' tutta una questione di testa…".  Cahill ha pubblicato anche altri video, dove i protagonisti sono lui e Vagnozzi. Fotografia dell'armonia che si respira nel team di Jannik, al lavoro per preparare al meglio la stagione 2026.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 15 Dicembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

‘Spara a Giorgia’, scritta contro Meloni siglata Br su sede Lega di Busto Arsizio

12 minuti fa

“Preparavano attacchi in California a Capodanno”, estremisti arrestati dall’Fbi

1 ora fa

Russo (Magis): “Piano industriale prevede crescita fino a 1,2 mln clienti”

1 ora fa

Scrittore pubblicitario Iabichino: “Nuovo brand Magis porta con sé 100 anni di storia”

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio