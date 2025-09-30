Attualità

Sinner, quanto guadagna se vince a Pechino? Il montepremi

Quanto guadagna Sinner se vince la finale di Pechino? Il numero due del mondo scende in campo in Cina per il ranking e… il montepremi. Il tennista azzurro affronta oggi, mercoledì 1 ottobre, nell'ultimo atto dell'Atp 500 cinese. L'azzurro ha superato in semifinale Alex De Minaur, dopo aver battuto nei turni precedenti Marin Cilic, Terence Atmane e Fabian Marozsan. Vittorie che gli hanno consentito di scalare il montepremi del torneo, che grazie alla finale raggiunta gli garantisce già ottimi guadagni, che potrebbero aumentare ancora in caso di vittoria.   Grazie alla finale conquistata a Pechino Sinner si è già garantito una buona fetta del montepremi in palio nell'Atp 500 cinese, che per i finalisti prevede un incasso di oltre 404mila dollari. In caso di vittoria però il bottino dell'azzurro crescerebbe fino a superare i 751mila dollari. Ecco il prize money completo: 
Primo turno: 31.320 dollari 
Ottavi di finale: 58.735 dollar 
Quarti di finale: 110.030 dollari 
Semifinali: 215.360 dollari 
Finale: 404.105 dollari 
Vincitore: 751.075 dollari  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


