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Sinner, quando gioca al Roland Garros? Date, orari e dove vederlo in tv

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(Adnkronos) –
Quando gioca Jannik Sinner? Il tennista azzurro ha appena vinto gli Internazionali d'Italia 2026 battendo Casper Ruud nella finale del Masters 1000 di Roma, riportando un italiano a vincere il torneo di casa 50 anni dopo Adriano Panatta, ma non si ferma. Ad attendere Sinner c'è infatti il Roland Garros, a cui arriva dopo la finale-maratona persa al quinto set lo scorso anno contro Alcaraz, che salterà Parigi dopo l'infortunio al polso rimediato a Barcellona, e da testa di serie numero 1.  Il debutto di Sinner al Roland Garros avverrà al primo turno dello Slam parigino, l'ultimo che gli manca in bacheca per completare il Career Grand Slam, già portato a casa dal rivale Alcaraz dopo il trionfo degli Australian Open. Il primo turno maschile, da cui partirà la rincorsa dell'azzurro, è in programma tra domenica 24 e martedì 26 maggio.  Ecco tutte le date della prossima edizione del tabellone maschile del Roland Garros: Domenica 24 maggio: Primo turno (a partire dalle ore 11) Lunedì 25 maggio: Primo turno  Martedì 26 maggio: Primo turno  Mercoledì 27 maggio: Secondo turno  Giovedì 28 maggio: Secondo turno  Venerdì 29 maggio: Terzo turno  Sabato 30 maggio: Terzo turno  Domenica 31 maggio: Ottavi di finale  Lunedì 1 giugno: Ottavi di finale  Martedì 2 giugno: Quarti di finale  Mercoledì 3 giugno: Quarti di finale  Venerdì 5 giugno: Semifinali (a partire dalle ore 14.30) Domenica 7 giugno: Finale (alle ore 15)  Le partite del Roland Garros, comprese quindi quelle di Jannik Sinner, saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 18 Maggio 2026

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