Sinner, quando gioca agli Us Open? L’orario di Jannik contro Popyrin

Foto di AdnKronos AdnKronos
(Adnkronos) –
Quando gioca Jannik Sinner? Il tennista azzurro scende in campo domani, giovedì 28 agosto, nel secondo turno degli Us Open 2025 contro l'australiano Alexei Popyrin, numero 36 del mondo. Il match di Sinner sarà il secondo sull'Arthur Ashe Stadium, preceduto da quello del tabellone femminile tra l'olandese Suzan Lamens e la polacca Iga Swiatek. Il programma sul campo Centrale di New York inizierà alle 17.30 ora italiana, con l'orario di inizio di Sinner-Popyrin che dovrebbe quindi essere intorno alle 19. L'azzurro arriva al match dopo aver battuto all'esordio agli Us Open, torneo a cui arriva da campione in carica, il ceco Vit Kopriva, superato in tre set con un netto 6-1, 6-1, 6-2.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 27 Agosto 2025

