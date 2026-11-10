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Sinner pronto al rientro: “Sto bene, l’obiettivo è tornare al più presto”
(Adnkronos) –
“Sto bene, stiamo facendo di tutto e di più per essere in campo il più presto possibile, ho tanti esperti che mi stanno aiutando, sto seguendo tutti i protocolli. L’obiettivo è tornare il più presto possibile”. Così Jannik Sinner, fuoriclasse azzurro del tennis mondiale, in occasione dell’evento ‘Be like Sinner’, organizzato da Allianz Italia a Milano, a proposito dell’infortunio al ginocchio che dall’estate lo tiene lontano dal campo.
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Pubblicato il 10 Novembre 2026