Sinner, problemi contro Spizzirri: crampi agli Australian Open

Problema crampi per Jannik Sinner agli Australian Open 2026. Nella sfida di oggi, sabato 24 gennaio, contro Eliot Spizzirri, il tennista azzurro ha subito un malessere fisico nel corso del terzo set, dopo aver perso il primo parziale e vinto il secondo. Dopo il secondo game, sul punteggio di 1-1, Sinner ha chiamato il fisioterapista per un problema ai polpacci. L'intervento si è concentrato in particolare sul polpaccio destro, vittima di crampi, una problematica che lo aveva già messo in ginocchio nel corso della scorsa stagione e che è accentuata dalle elevate temperature di Melbourne, che nella giornata di oggi superano i 40 gradi. Sinner è tornato in campo, ma il problema non è stato risolto. Sinner ha cominciato a sentire crampi alle mani e alle gambe, ha provato a fare stretching ma fatica a muoversi. L'azzurro lascia quindi andare il terzo game, con Spizzirri che piazza il break, ma il match viene sospeso per consentire al tetto della Rod Laver Arena di chiudersi per contrastare il caldo. Un'ottima notizia per Sinner, che torna negli spogliatoi per farsi trattare.  
Pubblicato il 24 Gennaio 2026

