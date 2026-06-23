Attualità

Sinner prepara Wimbledon giocando (male) a golf

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Jannik Sinner si prepara per Wimbledon 2026… giocando a golf. Il tennista azzurro è pronto a tornare in campo nello Slam londinese, con l'esordio al primo turno fissato lunedì 29 giugno, ma nel frattempo si concede un po' di relax. Tra un allenamento e l'altro, Sinner è stato infatti immortalato mentre giocava a golf, in un video diventato rapidamente virale su X. Il tutto è stato postato da Rennae Stubbs, ex tennista australiana oggi allenatricem, che ha documentato un pomeriggio sul tee londinese in compagnia di Sinner e Darren Cahill. Le qualità golfistiche dell'azzurro però, a differenza di quelle tennistiche, sono ancora da affinare. Sinner sbaglia infatti il primo colpo, che finisce tra gli alberi, e ci riprova poco dopo: "Non andrà molto meglio", ha commentato Cahill, provocando le risate del numero uno del mondo.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 23 Giugno 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Groupama assicurazioni: Osservatorio, per 1 italiano su 2 finanza lingua ignota, quasi 7 su 10 congelano scelte

10 minuti fa

Cordier (Groupama Assicurazioni): “Chiarezza e prossimità guidano la consulenza”

14 minuti fa

Fall (PecuniAmi): “Serve educazione finanziaria dalle basi”

15 minuti fa

Ucraina amplia il raggio dei raid, ﻿Russia sposta difese dal fronte per proteggere Mosca

31 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio